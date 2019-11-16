ألمانيا تطالب السعودية بـ”تفسير كامل وموثوق” لمقتل خاشقجي

2019/11/16 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت ألمانيا مطالبتها السعودية بتقديم “تفسير كامل وموثوق” لقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول،

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