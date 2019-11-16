هذه الحالة الجوية ليومي السبت والأحد في عموم مناطق العراق

2019/11/16 | 14:41

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، الحالة الجوية في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية.

وذكرت الهيأة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المنطقتين الوسطى والشمالية من المتوقع أن تتأثر بامتداد مرتفع جوي من تركيا، ابتداءً من يوم السبت، ومما يسبب بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، حيث تنخفض قليلا يوم السبت في المنطقة الشمالية يوم الاحد بضع درجات (4-6) درجة مئوية في المنطقتين الوسطى والشمالية".

وأضافت، أن "المنطقة الجنوبية ستتأثر بامتداد منخفض جوي من شرق البحر المتوسط ابتداءً من يوم السبت بعد الظهر ليكون الطقس فيها غائم مصحوب بتساقط الامطار، فضلا عن حدوث عواصف رعدية يوم الاحد مع انخفاض درجات الجرارة (4-6)، درجة مئوية ويتحول الطقس فيها تدريجيا يوم الاثنين بعد الظهر إلى غائم جزئي".





بغداد اليوم-النجف

أكد محافظ النجف السيد لؤي الياسري، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، تأمين رواتب 14 دائرة من دوائر الدولة، معلناً قرب صرفها بالوقت المحدد لها

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تأمين جميع رواتب موظفي الد

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، السبت (16 تشرين الثاني، 2019) بإغلاق منفذ الشلامجة الحدودي، في محافظة البصرة، بسبب التظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات الإيرانية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "السلطات الإيرانية أغلقت منفذ الشلام

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت (14 تشرين الثاني 2019)، اخماد حريقا اندلع داخل بناية متخذة كـ مخزن و محلات لبيع القوايش في منطقة السنك وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني تدخلت

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