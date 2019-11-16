2019/11/16 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يخطط مانشستر يونايتد، للتخلي عن نجمه، من أجل تمويل صفقة التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم ريد بول سالزبورج النمساوي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونايتد يستعد للتخلص من نجمه) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونايتد يستعد للتخلص من نجمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).