مدرب إيطالي يتلقى تهديدات بالقتل

2019/11/16 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، أن المدرب أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، تلقى تهديدات بالقتل.

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