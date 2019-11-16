بطلب من حكومتها ..العراق يغلق منفذا حدوديا مع ايران

2019/11/16 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأعلن هيأة المنافذ السبت، إيقاف حركة المسافرين مع إيران عبر منفذ الشلامجة الرابط بين البلدين، فيما أكدت أن الحركة التجارية تسير بشكل طبيعي.

وقالت الهيأة في بيان إن “منفذ الشلامجة الحدودي يعمل بصورة طبيعية أمام حركة التبادل التجاري فقط، لكن تم توقف حركة المسافرين من العراق باتجاة ايران”.

وأضافت أن “ذلك جاء بناءً على طلب الجانب الإيراني بسبب الاحتجاجات الموجودة في إيران”، مبيناً أن “جميع المسافرين الذين يريدون الدخول للعراق من العراقيين يدخلون بصورة طبيعية وبدون أي تأخير”.

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