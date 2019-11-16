بالفيديو .. القوات الامنية تطلق الرصاص على المتظاهرين في جسر السنك

2019/11/16 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتناقل ناشطون على مواقع التواصل ، مقطع فيديو يظهر اطلاق القوات الامنية الرصاص على المتظاهرين في جسر السنك اليوم السبت لابعادهم عن الجسر .

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