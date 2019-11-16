2019/11/16 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد الموصل استقرارا نسبيا منذ أن استعادت القوات العراقية السيطرة عليها قبل نحو عامين – صورة ارشيفية

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