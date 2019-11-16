لجنة التعديلات الدستورية: الاصلاحات لن تتحقق في الدولة العراقية دون تعديل الدستور

2019/11/16 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة التعديلات الدستورية، حنين قدو، عن نية اللجنة إقامة استفتاء شعبي، بشأن التعديلات المزمع اجراءها حسب قناعات واتجاهات الشعب العراقي.

وقال قدو، إن الاصلاحات السياسية والادارية في الدولة العراقية، لن تتحقق دون أجراء التعديلات الدستورية التي تلبي مطالب المتظاهرين، بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات، لافتا إلى أن وعود الحكومة للمتظاهرين بإجراء الإصلاحات ستكون دون جدوى ما لم يتم اجراء التعديلات الدستورية.

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