فالح مهدي - الاحتجاجات والعولمة الثانية

2019/11/16 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فالح_مهدي ترجمة وتعليق :فالح مهدي أجرى الصحفي الفرنسي مارك سيمو والذي يعمل في جريدة اللموند مقابلة مع الأستاذ الجامعي المتمرس والكاتب والمفكر بيرتراند بادي كان عنوانها هو التالي ( الفعل الثاني للعولمة .تمت هذه المقابلة بعد صدور كتاب بادي الهيمنة المرفوضة( L’hégémonie contesteé (، عن دار اوديل جاكوب، في 9-11-2019 .وقبل نقل فقرات تلك المقابلة ، أود التعريف بهذا الكاتب الفرنسي ، ف......

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