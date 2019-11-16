عبدالرزاق دحنون - قِلَّة أدب

2019/11/16 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون لفت انتباهي ما قاله المؤلف الموسيقي الضرير مصطفى سعيد في سياق تقرير بُثَّ عبر قناة بي بي سي بنسختها العربية في جواب عن سؤال حول مصطلح الأغاني الإباحيَّة في العالم العربي: مصطلح الأغاني الإباحيَّة لم يظهر إلا في العقد الثالث من القرن العشرين قبل هذا كان هذا الغناء من جزئيات الرصيد الغنائي وكان يستعمل تثقيفا مرة وكان يستعمل تعبيرا في مرات أخرى.حَجْر التعبير عن المشاعر هو الذي أدى فيما بعد إ......

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