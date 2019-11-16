الاستخبارات العسكرية تحبط عملية ارهابية لاستهداف صلاة الجمعة باحد جوامع البغدادي في الانبار

2019/11/16 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، أحبط عملية ارهابية لاستهداف صلاة الجمعة باحد جوامع البغدادي في الانبار.





وقالت الاستخبارات في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "بعملية نوعية واستباقية جريئة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٧ من احباط عملية ارهابية كانت تستهدف المصلين باحد جوامع ناحية البغدادي بقضاء هيت في الانبار وتصل الى مكان الحزام الناسف الذي كان سيستخدم في العملية الارهابية وحمل عبارة ( ابو عائشة الشامي ) بالاضافة الى رمانه هجومية معه".

واشارت الى انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات المعمول بها".

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