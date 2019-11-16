شاهد/ احباط عملية ارهابية لاستهداف صلاة الجمعة باحد جوامع الانبار

2019/11/16 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، السبت، عن احباطها عملية ارهابية لاستهداف صلاة الجمعة باحد جوامع ناحية البغدادي في الانبار....

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