طقس ممطر وعواصف رعدية يومي السبت والأحد

2019/11/16 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، السبت، الحالة الجوية في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية.وذكرت الهيأة، في بيان تلقته “يس عراق”، أن “المنطقتين الوسطى والشمالية من المتوقع أن تتأثر بامتداد مرتفع جوي من تركيا، ابتداءً من يوم السبت، ومما يسبب بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، حيث تنخفض قليلا يوم […]

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