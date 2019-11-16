2019/11/16 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس دعت وزارة الدفاع ،اليوم السبت، خريجي الجامعات من الواردة اسماؤهم بكتب مكتب رئيس الوزراء الى مراجعة مركز تطوع بغداد يوم غد الأحد.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته (خطوة برس) إن ” ” وزارة الدفاع تدعو خريجي الجامعات العراقية من حملة الشهادات الهندسية الواردة اسماؤهم بكتب مكتب رئيس الوزراء، الذين سبق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع تدعو خريجي الجامعات من الواردة اسماؤهم بكتب مكتب رئيس الوزراء الى مراجعة مركز تطوع بغداد يوم غد الأحد وكالة خطوة برس.

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