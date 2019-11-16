التظاهرات في إيران تتمدّد والسلطات الأمنية تستخدم العنف ضد المحتجين

2019/11/16 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد زعيم حزب #المواطنة العراقي المعارض #غيث_التميمي، اليوم السبت، أن ما يحدث في إيران حالياً هو امتداد لثورة #العراق من أجل اسقاط نظام “#الدكتاتور”، الذي بدأ […]

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