حقوق الانسان النيابية تصدر بيانا بشأن اغتيال الناشط عدنان رستم

2019/11/16 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت لجنة حقوق الانسان النيابية، السبت، بيانا بشأن اغتيال الناشط عدنان رستم، فيما طالبت منسقي التظاهرات بالحفاظ على المحال التجارية وممتلكات المواطنين في ساحات التظاهر.

وقالت اللجنة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "ننبه الحكومة بخطورة امراغتيال وخطف الناشطين، ونكرر مخاوفنا بشأن خطف واغتيال الناشطين والمدونين والمنظمات المدنية".ودعت اللجنة، الاجهزة الامنية الى "كشف ملابسات اغتيال الناشط عدنان رستم، وضرورة المحافظة على حياة المدنيين وفق القوانين الدولية"، مطالبة، منسقي التظاهرات بـ"الحفاظ على المحال التجارية وممتلكات المواطنين في ساحات التظاهر".

وافاد مصدر امني، اليوم السبت، باغتيال ناشط مدني في منطقة الحرية شمال غربي العاصمة بغداد.





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