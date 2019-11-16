2019/11/16 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، اغلاق منفذ الشيب الحدودي امام حركة المسافرين.

وقالت الهيأة في بيان ورد لشفق نيوز ان منفذ الشيب الحدودي يعمل بصورة طبيعية امام حركة التبادل التجاري فقط، اما فيما يخص حركة المسافرين فقط تم توقف حركتهم من العراق باتجاه ايران.

واضاف البيان "جاء ذلك بناءً على طلب الجانب الايراني بسبب الاحتجاجات الموجودة في الجانب الايراني، وجميع المسافرين الذين يرومون الدخول للعراق من العراقيين يدخلون بصورة طبيعية وبدون اي تأخير".

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