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الدليمي يقر لـ" العهد نيوز" بتدني الواقع الزراعي في المناطق الغربية


الدليمي يقر لـ
2019/11/16 | 15:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - الانبار

اقر قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، الى تدني الواقع الزراعي في المناطق الغربية.

وقال الدليمي لـ"العهد نيوز" اليوم السبت، ان "

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