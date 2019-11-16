الدليمي يقر لـ

2019/11/16 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

اقر قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، الى تدني الواقع الزراعي في المناطق الغربية.

وقال الدليمي لـ"العهد نيوز" اليوم السبت، ان "

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