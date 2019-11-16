محاكمة جديدة للبشير.. وحزبه يرفض تسليمه للجنائية الدولية

2019/11/16 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخضع الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى جلسة محاكمة جديدة اليوم السبت، للنظر في تهم فساد موجهة له، بالتزامن مع وقفة احتجاجية دعا لها حزب

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