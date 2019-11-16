 اشكالات على قانون الانتخابات والمفوضية المقترح

2019/11/16 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مهند الزيرجاوي ان ما وصل اليه العراق من انسداد سياسي يمنع مرور أي إصلاحات واقعية ترمم العملية السياسي المحدثة منذ عام 2003 يكاد يصل الى مرحلة الانفجار، فمرحلة المطالبة بالحقوق...أكمل القراءة ←

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