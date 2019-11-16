لاوجود للبر والأمان.. بوجود البرلمان !

2019/11/16 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي الشعب يريد تغيير النظام ،شعارات يطلقها الثوار، وتطالب بالإصلاحات وتغيير جوهري احتجاجات واعتصامات وعصيان مدني في اغلب محافظات البلاد كلها تطالب برحيل الحكومة وحل البرلمان واجراء الاصلاحات في...أكمل القراءة ←

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