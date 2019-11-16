إختطاف اللواء عميد المعهد العالي للتطوير الأمني إختطاف للدولة العراقية

2019/11/16 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد ابراهيم خلال الإسبوع المنصرم تم إختطاف اللواء عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في وزارة الداخلية في وضح النهار، و وقعت عملية الإختطاف في شارع الوزراء بمنطقة الجادرية، قرب...أكمل القراءة ←

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