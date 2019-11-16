حقوق الانسان النيابية تصدر تنبيهاً للحكومة بشأن عمليات الاغتيال وخطف الناشطين

2019/11/16 | 15:12

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت لجنة حقوق الانسان في البرلمان، السبت (16 تشرين الثاني، 2019) تنبيهاً للحكومة بشأن عمليات الاغتيال وخطف الناشطين.

وذكرت اللجنة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تكرر مخاوفها بشأن خطف واغتيال الناشطين والمدونين والمنظمات المدنية"، داعية "الاجهزة الامنية الى كشف ملابسات اغتيال الناشط عدنان رستم، وضرورة المحافظة على حياة المدنيين وفق القوانين الدولية".

وطالبت "اللجنة منسقي التظاهرات بالحفاظ على المحال التجارية وممتلكات المواطنين في ساحات التظاهر".

وفي وقت سابق من اليوم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ اغتيال الناشط المدني، عدنان رستم، على يد مسلحين مجهولين، منطقة الحرية بالعاصمة بغداد.

بغداد اليوم-بغداد

أعلن قيادي في تحالف الفتح، أحمد الأسدي، السبت (16 تشرين الثاني 2019) الاستجابة لتنفيذ توجيهات المرجعية بشأن الاصلاحات السياسية.

وقال الاسدي، عبر تغريدة على منصة تويتر: "نحن جند المرجعية ورجالها وكما استجبنا لفتواها الكفائ

بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، أن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل سبعة او تسعة وزراء، لافتا الى ان البدلاء سيكونون من المستقلين غير المتحزبين.





وقال الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إ

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت هيأة المنافذ الحدودية، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، بياناً بشأن الحركة التجارية في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، مبينة أن المنفذ يعمل بصورة طبيعية امام حركة التبادل التجاري فقط.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليو

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