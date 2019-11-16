العراق يغلق حدوده الجنوبية مع إيران

2019/11/16 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مصدر أمني عراقي ودبلوماسي إيراني السبت إن العراق أغلق معبر الشلامجة الجنوبي الحدودي مع إيران أمام المسافرين من البلدين.

وقال المصدر الأمني إن طهران هي من طلبت إغلاق المنفذ، الواقع شرقي البصرة، بسبب الاحتجاجات الشعبية المستمرة في كل من إيران والعراق.

وذكر المصدران الأمني والدبلوماسي أن المعبر الحدودي سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر لكن الإغلاق لن يشمل الحركة التجارية.

وتواصلت الاحتجاجات خلال ليل الجمعة وصباح السبت في عدة مدن إيرانية، بعد قرار الحكومة تقليص دعم البنزين وزيادة أسعاره بنسبة 50 بالمئة.

وتصاعدت حدة التظاهرات في عدة مدن إيرانية السبت وأشارت تقارير بوقوع اشتباكات مع قوات الأمن وإغلاق طرق في بعض المناطق.

ويشهد العراق هو الآخر تظاهرات ضد الفساد والنفوذ الإيراني منذ أكثر من شهر راح ضحيتها حتى الآن 320 قتيلا.

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