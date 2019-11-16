مقتل اثنين من قيادات داعش الإرهابي في كركوك

2019/11/16 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، مقتل قياديين اثنين بعصابات داعش الإرهابي بعد تعقب ورصد تحركات عناصر داعش الارهابية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك.

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