حقوق الانسان النيابية تدعو إلى حماية الناشطين وتطالب منسقي التظاهرات بالحفاظ على الممتلكات

2019/11/16 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كررت لجنة حقوق الانسان النيابية اليوم السبت، مخاوفها بشأن عمليات خطف واغتيال الناشطين والمدونين.

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