2019/11/16 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ايقاف حركة المسافرين في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران.

وأكدت الهيئة في بيان ان منفذ الشلامجة الحدودي يعمل بصورة طبيعية امام حركة التبادل التجاري فقط، مبينة توقف حركة المسافرين من العراق باتجاه إيران.

واضافت ان ذلك جاء بناءً على طلب الجانب الايراني بسبب الاحتجاجات الموجودة إيران، موضحة ان جميع المسافرين الذين يرمون الدخول للعراق من العراقيين يدخلون بصورة طبيعية وبدون اي تأخير.

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