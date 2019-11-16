الصين تمنع زيارة نائبين استراليين معروفين بانتقادهما لبكين

2019/11/16 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائبان استراليان معروفان بانتقادهما الصريح للنظام الصيني إنه تم منعهما من زيارة الصين الشهر المقبل بسبب "صراحتهما بشأن الحزب الشيوعي الصيني".

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