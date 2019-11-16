متظاهرو التحرير يشكلون نقاط تفتيش تحسبا لوقوع انفجارات

2019/11/16 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

افاد شهود عيان، بقيام المتظاهرين تشكيل نقاط للتفتيش في ساحة التحرير.

وقال شهود العيان لـ"العهد نيوز" اليوم السبت، ان "المتظاهرين قاموا بتشكيل نقاط

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