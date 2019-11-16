بالفيديو ..متظاهرون يضرمون النار بمحطة للوقود في مدينة اصفهان الايرانية

2019/11/16 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتناقل ناشطون ايرانيون على مواقع التواصل،فيديو يظهر تصاعد الدخان من محطة وقود إ في مدينة أصفهان احتجاجا على زيادة اجور البانزين الى ثلاث أضعاف .

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