بعد “جبل أحد”.. المتظاهرون يفتتحون “جبل شهداء التحرير” ويحتفلون باستعادة جسر السنك-بالفيديو

2019/11/16 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد بعد أن غيّر متظاهرو ساحة التحرير اسم بناية المطعم التركي إلى “جبل أحد”؛ ها هو اليوم “جبل” جديد ينضم إلى خارطة التظاهرات العراقية، حيث سيطر المحتجون على كراج جسر السنك وسط بغداد، ليعلنوا تحويل اسمه رسمياً إلى “جيب شهداء التحرير”.وقد اعتلى المتظاهرون بناية الكراج في السنك صباح اليوم؛ بعد صدامات عنيفة مع […]

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