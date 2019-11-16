2019/11/16 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- البصرة

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي في إدارة محافظة ديالى، السبت (16 تشرين الثاني، 2019) عن موعد بدء استلام الذمم المالية من أعضاء مجلس المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "إدارة ديالى شكلت لجنة مختصة برئاسة النائب الاول ل

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، الحالة الجوية في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية.

وذكرت الهيأة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المنطقتين ال

بغداد اليوم-النجف

أكد محافظ النجف السيد لؤي الياسري، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، تأمين رواتب 14 دائرة من دوائر الدولة، معلناً قرب صرفها بالوقت المحدد لها

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تأمين جميع رواتب موظفي الد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. متظاهرون يعيدون صيانة "نافورة" بالبصرة معطلّة منذ خمسة أعوام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. متظاهرون يعيدون صيانة "نافورة" بالبصرة معطلّة منذ خمسة أعوام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).