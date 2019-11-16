تركيا: اشترينا منظومة إس-400 من روسيا لاستخدامها وليس تخزينها

2019/11/16 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير يوم السبت إن تركيا اشترت منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 من روسيا بغرض استخدامها وليس تخزينها، وذلك بعد أيام من محادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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