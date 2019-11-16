حقوق الإنسان تعلن حصيلة

2019/11/16 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، حصيلة "الاعتقالات العشوائية" التي رافقت التظاهرات في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى خلال اليومين الماضين، فيما أشارت إلى اعتقال 66 متظاهرًا في بغداد.

المفوضية: وثقت فرق الرصد اعتقال (66) متظاهرًا في بغداد، أطلق سراح (7) منهم ، و (20) متظاهرًا في البصرة أشرفت المفوضية على إطلاق سراح (7) متظاهرين

قالت المفوضية في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "ندين استمرار الاعتقالات العشوائية دون التحري للكثير من المعتقلين حيث وثقت فرق الرصد اعتقال (66) متظاهرًا في بغداد، أطلق سراح (7) منهم ، و (20) متظاهرًا في البصرة أشرفت المفوضية على إطلاق سراح (7) متظاهرين، منهم على خلفية التظاهرات التي جرت في منطقة المعقل في محافظة البصرة، واعتقال (37) متظاهرًا في محافظة ذي قار، أطلق سراح (21 ) منهم".

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أكدت المفوضية "استمرار الإصابات بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية، حيث وثقت فرق الرصد استشهاد (3) وإصابة (140) مع استمرار اطلاق الغازات المسيلة للدموع، وخصوصًا في منطقة الخلاني ليومي ( 14-15/ 11 تشرين الثاني/نوفمبر/ غادروا أغلبهم المستشفيات بعد تلقيهم للعلاج، الأمر الذي يستوجب على الحكومة البحث عن إجراءات بديلة تحفظ سلامة المتظاهرين والقوات الأمنية ".

أضافت أن "استمرار الصدامات في محافظة ذي قار بين القوات الامنية والمتظاهرين أدى إلى إصابة (17)، منهم (15) متظاهرًا و(2) من القوات الأمنية وقيام عدد من المتظاهرين بحرق مسكن قائمقام قضاء الغراف ومسكن أحد أعضاء مجلس النواب في ذي قار وحرق سيارة عدد (2)".

فيما طالبت المفوضية "جميع الأطراف التحلي بالمسؤولية والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

كما أشارت المفوضية في بيانها إلى "اختطاف عدد من الناشطين على خلفية التظاهرات، حيث وثقت إطلاق سراح الناشطة صبا المهداوي، والناشط علي هاشم، بعد اختطافهم من قبل مجهولين، وتعرض مدير معهد التطوير الأمني العميد الدكتور "ياسر عبد الجبار" لاختطاف وسط بغداد من قبل مجهولين"، مطالبة "القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة للناشطين والمتظاهرين والمواطنين كافة والبحث والتحري عن الجهات التي تقوم بعمليات الخطف وإلقاء القبض عليهم، وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

لفتت المفوضية إلى "عودة الاشتباكات قرب فوج المهمات في محافظة ذي قار وإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين، وإعلان حظر التجوال في قضاء الغراف".

المفوضية: سقوط الشهداء في العاصمة بغداد، حيث وثقت فرق الرصد استشهاد (3) من المتظاهرين من قضاء الصويرة والعزيزية على خلفية إصابتهم في ساحة التحرير في بغداد

كما وثقت حرق مدرسة ثانوية (الزوراء) للبنات من قبل عدد من المتظاهرين في محافظة ميسان بسبب رفض الإدارة التعليمية غلقها، مؤكدة "على رفض السلوكيات غير المسؤولة والتي يؤثر على سلمية التظاهرات ويستوجب المسألة القانونية".

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أشارت إلى "سقوط الشهداء في العاصمة بغداد، حيث وثقت فرق الرصد استشهاد (3) من المتظاهرين من قضاء الصويرة والعزيزية على خلفية إصابتهم في ساحة التحرير في بغداد يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر وانفجار عبوتين صوتية في ساحة التحرير والطيران يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر تسببت باستشهاد (1) متظاهر وإصابة (19) متظاهرين آخرين وبهذا الصدد تجدد المفوضية دعوتها لوقف إراقة الدم العراقي والحفاظ على أرواح المتظاهرين".

ولفتت في بيانها الى "التعاون بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظات ( بابل ، النجف الأشرف ، المثنى ، واسط ، الديوانية ، ميسان) والذي عكس سلمية التظاهرات ودور القوات الأمنية في حماية المتظاهرين وتطبيق معايير الاشتباك الآمن والتواجد مع المتظاهرين بدون أسلحة وإنشاء مفارز مشتركة للتفتيش".

كما وثقت المفوضية "انفجار عبوة ناسفة قرب ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفبمر إدت إلى إصابة (11) شخص إصابات خطيرة في الناصرية والقاء قنبلة مولوتوف تستهدف منزل مواطن وحرق منزل عضو المجلس البلدي (عادل حسن الرماحي) في قضاء الغراف، مطالبة القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة لساحات التظاهر والأماكن القريبة منها بالتنسيق مع المتظاهرين".

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