انعطافة في خطاب السيستاني لصالح الشارع تعطي الاحتجاجات في العراق دفعا جديدا

2019/11/16 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكتسبت الاحتجاجات في العراق زخما جديدا نتيجة الدعم الذي تلقاه من المرجعية الشيعية العليا في البلاد، حيث شكلت خطبة الجمعة الصادرة عن السيستاني انعطافة واضحة لصالح الشارع وانتقادا صريحا للسلطات العراقية.



فبعد انتهاء خطبة الجمعة، شهدت المظاهرات مزيدا من المشاركة في المدن الجنوبية وبغداد سقط خلالها أربعة أشخاص برصاص الشرطة.

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