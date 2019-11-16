بعد “التك تك” في بغداد ..صدور صحيفة “25 تشرين” في كربلاء

2019/11/16 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / كربلاءافاد مراسل “كلكامش برس” في محافظة كربلاء ، باصدار صحيفة تعنى بتطورات الاحتجاجات في المدينة لتضاف الى صحيفة “التك تك”التي اصدرت من قبل ناشطين في ساحة التحرير معقل الاحتجاجات في بغداد .

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