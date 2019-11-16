ضياء الشكرجي - التعديلات الدستورية الملحة 1

2019/11/16 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي انتفاضة تشرين الشبابية حركت الماء الراكد، وجعلت موضوع التعديل الدستوري، يتقدم إلى الواجهة، مما دفع الطبقة السياسية، متمثلة بالسلطة التشريعية أن تشكل لجنة للتعديل الدستوري.وفي الوقت الذي لا نستطيع أن نعول على هذه اللجنة، المتشكلة من نواب، معظمهم من نفس الأحزاب التي خرجت حشود الثوار مُدينة لسياساتها، مما يجعل الأصل في الشك بأهليتها لهذه المهمة الخطيرة.ولكننا نحتاج أيضا من أجل بعث وعي دستوري في الم......

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