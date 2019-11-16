تحالف الفتح يعلن الاستجابة لتوجيهات المرجعية بشأن الإصلاحات السياسية

2019/11/16 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قيادي في تحالف الفتح، أحمد الأسدي، الاستجابة لتنفيذ توجيهات المرجعية بشأن الاصلاحات السياسية.

وقال الاسدي، عبر تغريدة على تويتر: “نحن جند المرجعية ورجالها وكما استجبنا لفتواها الكفائية لمحاربة الدواعش نعلن استجابتنا لتنفيذ توجيهاتها فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية”، مبينا ان ترجمة المرجعية لقوانين وتشريعات واضحة تعيد ثقة الشعب بالانتخابات ونتائجها وتبني منظومة سياسية ناجحة وقادرة على معالجة اخطاء الفترة الماضية

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