إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق

2019/11/16 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

تشهد العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، احتجاجات نظمت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء مظاهرات "السترات الصفراء" المعارضة للحكومة في البلاد.

وأفادت وكالة "رويترز"

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