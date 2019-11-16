نائب عن الفتح: من الصعب تطبيق ’’أوامر’’ المرجعية فوراً.. موقفها سيكون أقوى الجمعة المقبلة !

2019/11/16 | 16:14

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بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، السبت‏، 16‏ تشرين الثاني‏، 2019، انه من الصع...





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