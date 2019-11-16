تركيا تغلق أزمة جديدة.. ترحيل عناصر “داعش” خطرٌ عالمي جديد

2019/11/16 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق بدأت #تركيا في ترحيل مواطنين أجانب يُعتقد أنهم على علاقة بتنظيم “داعش”، بالرغم من أن بعض الدول الأوروبية ترفض استعادة مواطنيها.وفي الوقت الذي سحبت فيه […]

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