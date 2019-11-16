مصرع شخص بانفجار بمنطقة في الاقليم والعثور على جثة طفل في كركوك

2019/11/16 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي شاب مصرعه يوم السبت بانفجار لغم بمنطقة "گـرمیان" التابعة لإقليم كوردستان.

وقالت المؤسسة العامة لشؤون الالغام في المنطقة في بيان انه صباح اليوم لقي مواطن يُدعى صفر يوسف محمد مواليد عام 1987 مصرعه بحادث انفجار لغم في منطقة مزروعة بالألغام في جبل "بمو".

واوضح البيان ان ذلك الشاب من سكنة قرية "شاوزي" التابعة لنحية "ميدانه" وهو منتسب في الدفاع المدني.

الى ذلك عثرت القوات الامنية اليوم على جثة طفل يُدعى "أمين ارشد نزهان" من مواليد عام 2011 من سكنة حي "العمل الشعبي" في مدينة كركوك بعد 6 ايام على اختفائه.

وقال مصدر امني مسؤول لشفق نيوز ان جثة الطفل تم العثور عليها في مياه "باجوان".

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