رابح لونيسي - تحرير الدولة من عصابات النهب

2019/11/16 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رابح_لونيسي عرفت علاقة الدولة بالطبقات السائدة نقاشا علميا واسعا منذ قرون، خاصة في القرنين19و20، وهو ما يجب أن يعود بقوة اليوم في منطقتنا (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) التي تعرف بعض بلدانها حركات شعبية لتغيير الأنظمة السائدة كما يقع في الجزائر مثلا، وهو ما يسميه الشعب بالثورة السلمية التي أبهرت العالم منذ 22فيفري2019، لكن لعل الكثير لايدرك عمق الصراع وجوهره، ولايعلم دلالات بعض المصطلحات المستخ......

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