ترامب: على اليابان دفع أربعة أضعاف ما تدفعه حاليا لإبقاء قواتنا

2019/11/16 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

إشترط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اليابان دفع أربعة أمثال ما تدفعه حاليا لإبقاء القوات الأميركية في البلاد، في وقت تحث فيه واشنطن

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