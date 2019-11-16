فرنسا.. عنف وتخريب في الذكرى الأولى للـ

2019/11/16 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اندلعت مواجهات عنيفة في العاصمة الفرنسية، اليوم السبت، بين أصحاب السترات الصفر ورجال الأمن بمناطق مختلفة من باريس، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحركة

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