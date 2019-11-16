مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني ينفي مشاركته في قرار زيادة أسعار الوقود

2019/11/16 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأصدر مكتب العلاقات العامة لمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، بيانًا أكد فيه عدم مشاركة المجمع في قرار السلطات الإيرانية بزيادة أسعار الوقود.

وجاء في نص بيان مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهو أحد أبرز أجهزة الحُكم السيادية في إيران، أن “الشائعات والجمل المنسوبة لأمين المجمع {محسن رضائي} حول إعلان أسعار الوقود كاذبة، فأمين المجمع لم يتحدث في أي مناسبة خلال الأيام الأخيرة عن تأييد أو دعم زيادة أسعار الوقود”.

ونفى البيان أن يكون قد طرح مجمع تشخيص مصلحة النظام مسألة رفع أسعار الوقود في جلساته، لافتًا إلى أن قرار زيادة أسعار الوقود ضمن صلاحيات الحكومة والبرلمان، وفق ما ذكر موقع صحيفة “فرهيختغان” المحلية.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية، يوم السبت، بعقد المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي جلسة لقادة السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وذلك بحضور رئيس الجمهورية، حسن روحاني، ورئيس البرلمان علي لاريجاني، ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.

ويأتي عقد الاجتماع بينما تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية في أغلب المدن والمحافظات الإيرانية؛ رفضًا لقرار زيادة أسعار الوقود لثلاثة أضعاف، فيما لم تشر الوكالة إلى أجندة الاجتماع، وما إذا كان يبحث تلبية مطالب المحتجين المطالبين بإلغاء الزيادة في أسعار الوقود.

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