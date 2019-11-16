2019/11/16 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/خاص

منح مدرب منتخب العراق بكرة القدم كاتانيتش اليوم السبت 16/11/2019، فريق رحة قبل لقاء البحرين يوم الثلا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( منتخب العراق "يتشمس" في (بارك الحسين) قبل لقاء البحرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( منتخب العراق "يتشمس" في (بارك الحسين) قبل لقاء البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).