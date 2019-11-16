جثير يقف على جاهزية شباب العراق بمواجهة رديف قطر

2019/11/16 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} يواجه منتخب شباب العراق، اليوم السبت، رديف نادي قطر القطري في الساعة السابعة مساءً، على ملعب سحيم بن حمد، في مباراة ودية ضمن المعسكر التدريبي المقام في الدوحة استعدادًا لتصفيات آسيا للشباب التي ستقام في سلطنة عمان يوم 20 من الشهر الجاري.

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