اعتقال ألمانية للاشتباه بانتمائها لـ

2019/11/16 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت السلطات الألمانية أنها اعتقلت امرأة ألمانية، وذلك للاشتباه بانضمامها إلى عصابات "داعش" الإرهابية في سوريا.

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