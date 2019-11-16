2019/11/16 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اكد المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران يؤكد عقب انتهاء اجتماعه على تنفيذ قرار رفع أسعار البنزين.تصاعدت الاحتجاجات الإيرانية ضد رفع أسعار الوقود في يومها الثاني، السبت، على نحو لافت، إذ بلغت حد إحراق فرع للمصرف الوطني، بالتزامن مع مطالب بإسقاط نظام المرشد ورفض تدخل طهران في شؤون الدول العربية.ففي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجلس الاقتصادي الاعلى في إيران يؤكد تنفيذ رفع أسعار البنزين المركز الخبري الوطني.

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